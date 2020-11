Grande Fratello, bomba in casa: “Non vuole che sappia che non si lava”

Grande Fratello Vip, bomba in casa: “Non vuole che sappia che non si lava”. Oggi c’è stata una lite furiosa tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck in seguito ad una richiesta della Orlando

Al Grande Fratello Vip oggi è scoppiata una bomba che era nell’aria già da un po’ di tempo. I telespettatori più frequenti della diretta, si chiedevano sempre in quali momenti della giornata la Contessa Patrizia De Blanck si lavasse, considerando che mai nessuno riusciva a beccare il suo momento della doccia. Tra l’altro alcuni nella casa durante questi cinquanta giorni ogni tanto hanno fatto qualche battuta sarcastica sulla igiene della Contessa, ma oggi è arrivata la conferma direttamente da Maria Teresa Ruta. Tutto è successo dopo una lite con Stefania Orlando.

Grande Fratello Vip, bomba nella casa: Patrizia De Blanck non si lava?

Stefania oggi ha chiesto alla Contessa se poteva farle i capelli, come fa spesso con altre donne nella casa. Lei si è subito alterata, si è arrabbiata e ha mandato a quel paese la concorrente. La Orlando ci è rimasta male ed è scoppiata in lacrime, si è rifugiata in camera dove è stata seguita da Maria Teresa che le ha subito spiegato. “Tu glielo hai chiesto davanti a tutti? Allora lo so perché lo ha fatto. Non vuole che si sappia che… che si lava poco” ha specificato, a bassissima voce. “Anche mia madre è così, non si lava tanto”.

Stefania si è subito giustificata dicendo che lei non ha insinuato nulla del genere, e che di certo la sua frase non avrebbe destato sospetti ai telespettatori. “Lo avrei fatto con chiunque, proprio qualche giorno fa ho fatto i capelli ad Adua ed Elisabetta”.