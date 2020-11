Tommaso Zorzi, l’ironia è di famiglia: il commento della mamma conquista tutti. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto innamorare milioni di telespettatori, ma non solo lui

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Ironico, divertente, un vulcano di idee, senza di lui questa edizione non sarebbe stata la stessa. Nella casa ha stretto tanti legami importanti, in particolar modo con Francesco Oppini, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Legami che sicuramente si porterà dietro per tutta la vita. Oltre al suo lato ironico abbiamo conosciuto anche il Tommaso sensibile, che si mette in gioco e che fa fatica a far trasparire le sue emozioni, ma che quando lo fa è un colpo al cuore. La sua simpatia è un punto di forza, e pare proprio che questa vena ironica l’abbia ereditata a sua madre Armanda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Tommaso Zorzi, il commento della mamma conquista il web: tutti pazzi per lei

In queste ultime ore sul web è tornato a girare un post di un po’ di tempo fa di sua madre. “Steve Jobs ha creato l’iPhone ma io ho creato Tommaso Zorzi” aveva scritto un po’ di tempo fa su Instagram. Tommaso nella casa ha spesso parlato del rapporto particolare che ha con sua madre, sono molto legati e anche per questo si scontrano tanto. Diverse volte nella casa ha avuto modo di raccontare diversi episodi della sua vita che lo legano a lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Anche per questo Tommaso si è molto legato a Francesco nella casa: più volte hanno notato di avere un rapporto molto, ma davvero molto simile con le loro rispettive mamme, e hanno deciso di aiutarsi a vicenda per risolvere determinate cose.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter