USA 2020. Il voto non è segreto per le star americane. Le loro preferenze

USA 2020. L'invito a votare per le elezioni del prossimo presidente americano è stato fortemente promosso da una schiera di volti famosi

L’affluenza alle urne negli Stati Uniti, durante le elezioni 2020, è stata più cospicua dell’ultima avvenuta nel 2016. Questo è dovuto sicuramente al fatto che il voto è stato espresso anche a distanza e registrato via posta o email. La ragione di un così elevato numero di partecipanti potrebbe inoltre trovarsi nell’influenza di un’enorme schiera di volti noti del jet set e star di Hollywood che, nei giorni precedenti, ha invitato caldamente la popolazione a votare.

Instagram, Facebook e Twitter sono stati letteralmente invasi da appelli inneggianti al voto come momento culminante della democrazia, sensibilizzando sull’idea che anche un solo voto conta nella gestione del Paese. “Votate! E’ l’unico modo per far sì che le cose che più ci importano possano cambiare ed importare anche agli altri” – questo e messaggi dello stesso stampo sono apparsi sulle bacheche di milioni di americani.

USA 2020. Come votano le star

Il divo Brad Pitt ha girato uno spot a favore del la campagna di Joe Biden in cui definisce il candidato democratico “presidente di tutti gli americani”. Sarah Jessica Parker, l’iconica protagonista di Sex & the City, ha pregato i suoi connazionali di non rinnovare la fiducia in Donald Trump, spaventata dall’idea che possa stabilirsi nella Casa Bianca per altri 4 anni.

Anche il rocker Bruce Springsteen ha definito il magnate d’industria e attuale presidente “misogino, razzista, disgustoso”. Jennifer Aniston, ex star della serie tv Friends, si è immortalata su Instagram mentre inviava il proprio voto per posta, ha scritto: “Ho votato per Joe Biden e Kamala Harris. Ho votato per loro perché attualmente la nazione è divisa come mai prima di oggi. In questo momento alcuni uomini al potere stanno decidendo cosa le donne possono e non possono fare con il proprio corpo.” La Aniston ha sottolineato inoltre come Trump sia noncurante del problema del razzismo che dilaga negli USA e di come stia gestendo malamente la crisi dovuta al Covid con la perdita di migliaia di vite.

Si uniscono alle loro stesse preferenze altre voci autorevoli, impegnate e da sempre schierate per i diritti civili come quelle di Lady Gaga, Billie Eilish e Beyoncé.

USA 2020. Chi preferisce Trump. Voto a sorpresa per Biden

A sostenere invece il fronte repubblicano arriva l’attore Scott Baio (Happy Days), che ha scritto su Twitter: “Non andatevene senza votare. Assicuratevi che il vostro voto sia stato convalidato. Se sietein fila per votare prima dell’orario di chiusura, potrete ancora farlo. Non lasciate che i liberali vincano a causa delle loro frodi o truffe.”

Anche Mike Tyson e Jon Voight (padre di Anjelina Jolie) sono schierati pro Trump.

Meghan Markle, sfata l’ultimo tabù della monarchia inglese. La moglie del principe Harry, di nazionalità americana, voterà per Biden e violerà la neutralità politica dei Windsor. Ha detto: “Guardo mio marito: non ha mai potuto votare. Il diritto di voto però non è un privilegio, è un diritto in sè e per sè. Le persone non ricordano quanto sia stato difficile ottenerlo. Lo danno per scontato. “

