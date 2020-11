Verissimo | Dagospia smentisce quanto rivelato da Andrea Diamante. Bugia?

Nuove rivelazioni shock da pare di Dagospia che stavolta attacca Andrea Diamante per le dichiarazioni rilasciate durante l’ultima puntata di Verissimo

Solo qualche giorno fa la conduttrice di Verissimo è stata al centro delle cronache per la morte della madre Gemma, notizia resa subito pubblica dall’Ansa, che ha specificato che la donna stava combattendo contro una brutta malattia. La scomparsa del genitore della conduttrice di Verissimo ha subito fatto il giro del web e in molti, sia personaggi famosi che persone comuni, hanno espresso il loro cordoglio.

La produzione di Verissimo, dopo la diffusione della notizia, ha condiviso via social un messaggio destinato alla loro conduttrice. Si legge: “Un grande abbraccio da tutti noi di Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”.

Superato il dolore, la presentatrice è andata dunque in onda, a poche ore dalla terribile notizia, assicurando la solita vittoria in termini di ascolti al suo talk del sabato.

Arrivata alla fine della trasmissione, Silvia Toffanin tra le lacrime ha preso alcuni minuti per ricordare la madre scomparsa. Ha ringraziato spettatori e produzione per averne sostenuto l’impegno anche in un momento del genere. “Per me è stata una puntata emotivamente forte”, ha dichiarato. “Ma ho voluto lo stesso essere qui oggi. Mia madre non si perdeva una puntata di Verissimo, e lei avrebbe voluto così. Sono sicuro che ovunque sia mi stia guardando”.

