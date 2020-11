Ambra Angiolini in body da un balcone, che schianto promuove qualcosa-FOTO

L’attrice Ambra Angiolini condivide una foto su Instagram in cui appare in un body nero attillato, da un balcone lascia mozzafiato

La bella Angiolini condivide una foto stupenda che la ritrae in un body nero sensuale, bellissima. Nella didascalia ringrazia Laura Pausini che l’ha voluta al suo fianco nel suo numero sul giornale femminile Grazia. L’attrice cogli l’occasione per sponsorizzare il suo primo romanzo, “Infame” ora disponibile nelle librerie e negli store online.

“Infame” il primo romanzo di Ambra Angiolini

L’Angolini scrive il suo primo libro e lo chiama Infame, perché? Sarebbe la sua autobiografia, racconta la sua vita e sopratutto un pezzo importante che l’ha caratterizzata per tanti anni, una vera e propria lotta contro se stessa. Questa lotta ha un nome ben preciso e si chiama Bulimia, la malattia che deriva da un disturbo alimentare grave che spinge la persone che ne soffre a strafogarsi di cibo per poi dare di stomaco.

Di questa malattia ne soffrono le persone che spesso hanno problemi con il proprio corpo e si vedono sovrappeso quando in realtà non è così, è una malattia psicologica che porta ad autodistruggersi. Si mette dunque a nudo l’attrice per i suoi lettori e racconta la sua verità, in un romanzo inedito sulla sua vita. Non è mai facile parlare delle proprie paure e di temi così personali a tutti quanti.

Sono parti intime di noi e condividerle è un atto di grande generosità e a volte può aiutare qualcun’altro. Sulla copertina del libro c’è una bocca con un neo al di sopra che sta a rappresentare parte del volto di Ambra, questo rimarca quanto personale e introspettivo sia il contenuto del suo romanzo.

