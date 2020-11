Cecilia Rodriguez, gli scatti di intimità che fanno il giro il web – FOTO

Cecilia Rodriguez, condivide con i follower una sequenza di scatti bollenti che la ritraggono insieme ad Ignazio Moser col quale è legata sentimentalmente da 3 anni.

Cecilia Rodriguez ha sorpreso tutti quando un’ora fa ha condiviso su Instagram una sequenza di scatti bollenti. Le foto, che sono in tutto 4, la ritraggono insieme ad Ignazio Moser con il quale la bellissima argentina è legata da 3 anni. La passione che comunque emerge da questa sequenza di foto è notevole: dal particolare delle loro mani che si intrecciano ai momenti del bacio, l’erotismo sale alle stelle. Gli attimi che precedono il bacio, la Rodriguez che afferra il viso di Ignazio per lasciarsi andare in una intensa effusione amorosa. Queste foto sono tanto apprezzate dai follower, pioggia di like e commenti: “Il quadro più bello che io abbia mai visto un quadro d’amore… tenerezza… complicità… passione siete MAGIA…” o ancora Queste foto pazzesche sul red carpet di Venezia colgono l’essenza del vostro amore, le mani, i baci, i sorrisi, VOI😍🙌🏻 #FAMILIA. Messaggi bellissimi che mostrano l’affetto verso una coppia solida.

Cecilia Rodriguez, labbra sensualissime e outfit inguinale

