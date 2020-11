Roma: un servizio delle Iene racconta il furto della benzina dell’Ama

La società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma, sarebbe coinvolta in una truffa: lo svela un servizio delle Iene

Un furto che andrebbe avanti da anni quello messo in atto dall’Ama, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma; il prelievo illecito di benzina dai camion dell’Ama e la sua rivendita ai privati. Un sistema scoperto grazie alla segnalazione di “Michela” -nome di fantasia-; una testimone che avrebbe rilasciato un’intervista alla nota trasmissione televisiva.

Michela ha rivelato le modalità operative messe in atto da alcuni autisti: con la tecnica del “succhio” si riuscirebbe a svuotare taniche intere di benzina che, una macchina, sarebbe poi pronta a portare via con sé. La testimone risulterebbe alquanto affidabile in quanto, lei stessa, si sarebbe prestata più volte a guidare la macchina, ma che adesso dichiara di essersi pentita.

L’autorimessa coinvolta sarebbe quella di Rocca Cencia, a Roma Est, e quando l’inviato delle Iene, Filippo Roma, vi si è recato per avere spiegazioni non è stato accolto a braccia aperte. Anche l’intervista con l’amministratore unico Ama, Stefano Zaghis, non è andata in porto. Il relativo servizio andrà in onda stasera su Italia 1.

Roma: una testimone rivela la truffa della benzina dell’Ama

Michela era coinvolta nell’azione: guidava la macchina che si occupava di trasportare “altrove” le taniche di benzina che, con la tecnica del “succhio”, venivano riempite; attraverso un tubo inserito nei serbatoi dei camion, questi venivano letteralmente svuotati.

Incredibile che all’Ama nessuno se ne sia mai accorto; a chiederselo gli inviati della trasmissione il cui servizio andrà in onda stasera, in prima serata, su Italia 1.

