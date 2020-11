Luca Tommassini, rivelazione shock: “Si vergognava di me, mi chiamava…”

In una intervista Luca Tommassini ricorda il rapporto turbolento col padre e confessa: “Si vergognava di me, mi chiamava…”

I rapporti tra Luca Tommassini, il coreografo famoso anche all’estero, e il padre non erano affatto idilliaci. Un genitore violento che picchiava Luca e la madre, più di una volta. Non accettava le scelte di vita del figlio e anzi tentava di ostacolare sempre. Questo è quanto emerge dall’intervista che Tommassini ha rilasciato: “Non gli stavo simpatico, si vergognava di me, della mia S moscia. Era il primo a chiamarmi “frocetto”. Mi diceva di stare zitto. Spaccava oggetti, e alzava le mani. Su di me e su mia madre”. Una madre che al contrario dell’altro genitore supportava Tommassini, anzi lo spronava come quando lo convinse ad iniziare il suo percorso nel mondo della danza. Il tutto all’oscuro – chiaramente – del genitore violento.

Luca Tommassini, “…mi inventai il coraggio”

Suscitano forti emozioni leggendo le parole pronunciate dal coreografo circa il giorno in cui suo padre aveva scoperto tutto: “Lei mi iscrisse, e mi pagò la scuola coi soldi che risparmiava di nascosto da mio padre. Il giorno che scoprì che mi ero iscritto alla scuola di ballo, venne a pranzo, per rimproverarci (…) Io mi misi in mezzo e per la prima volta gli urlai in faccia: “Vattene, vattene!”. Finché non se ne andò. Tirai fuori la forza che in realtà non avevo, mi inventai il coraggio. E a volte inventarsi il coraggio serve“. Numerosi episodi di violenza che sfociarono in azioni più pericolose, come l’episodio del posacenere tirato dal padre a Tommassini. Un episodio questo che colpì particolarmente il ballerino, tanto da non parlare per settimane.

Nonostante l’infanzia turbolenta, il coreografo confessa di aver voluto ricucire il rapporto col padre, venuto a mancare prima di tentare questa riappacificazione.

