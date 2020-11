Paolo Conticini, la rivelazione appassionata: “L’ho amata veramente”

Paolo Conticini si lascia andare su Instagram e regala sul suo pubblico una bella dichiarazione. Parole importanti per una donna speciale

Paolo Conticini è uno dei grandi protagonisti di Ballando con le Stelle. Il bello e bravo attore balla in coppia con Veera Kinnunen. Per lui in untata un bello scherzo organizzato dalla produzione.

L’attore ha ballato contro Gilles Rocca convinto di essere finito allo spareggio ma solo alla fine la padrona di casa, Milly Carlucci ha svelato che era uno scherzo e che non si trattava affatto di una eliminazione. Anzi Conticini era tra i primi in classifica e la sfida è servita solo a capire chi tra lui e Gilles Rocca fosse il vincitore.

Ma questa mossa non è piaciuta per nulla a Paolo che alla fine della puntata si è sfogato su Instagram. “Questa volta non capisco…viene voglia di fermarmi – ha detto con amarezza -. Ok, va bene lo spettacolo, la suspance, tutto quello che volete ma…ne vale la pena di fare sacrifici così grossi? Per cosa? Sono contento di aver avuto dei voti così alti dalla giuria che ringrazio, di esservi piaciuto e di avervi fatto divertire, ma che delusione! Vi voglio bene”.

Paolo Conticini e le parole meravigliose per Veronica Pivetti

E oggi Paolo Conticini ha affidato nuovamente ad Instagram un altro suo pensiero. Un pensiero che riguarda il suo lavoro di attore dedicando un messaggio ad una persona speciale. Si tratta della sua collega e amica Veronica Pivetti, insieme a lui per diverso tempo sul set di Provaci ancora prof, una delle serie di maggiore successo di Rai 1.

Paolo Conticini ha scelto una bellissima foto: uno scatto di un bacio appassionato tra lui e la Pivetti. E poi tanti altri scatti direttamente dalla fiction. Conticini fa alla Pivetti una vera e propria dichiarazione di amore professionale, di ammirazione verso la sua collega. Usa parole dolci e piacevoli, afferma di averla “amata veramente sul set”.

L’attore dice di aver amato tutto di lei: “la sua intelligenza, la sua bravura, la sua dirompente simpatia…era impossibile non amarla, non stimarla, non esserne travolto”. Ed infine si fortunato per averla incontrata sul suo percorso professionale.

Visualizza questo post su Instagram Teniamoci sempre per mano e non lasciamoci mai! Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini) in data: 1 Nov 2020 alle ore 10:56 PST

E chiude con un augurio per la sua carriera: “chissà se magari un giorno le nostre strade proseguiranno ancora…”.

