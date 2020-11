Secondo figlio in arrivo per la famiglia reale, lo scoop fa il giro del web

Per Meghan e Harry è in arrivo il secondo figlio, la famiglia si allarga e la notizia fa subito il giro del web. E’ un maschio o una femmina? Scopriamolo insieme

Notizia bomba in arrivo: Meghan è incinta e la famiglia reale continua a crescere. Il gossip piomba sul settimanale Oggi, dove è stato pubblicato l’articolo con tutti i dettagli. Meghan e Harry sono diventati genitori del primogenito Archie nel 2019, il piccolo ha solo diciotto mesi ma per i Sussex è arrivato il momento di allargare la famiglia, sembra infatti che questo sia un momento perfetto per procreare visto che le condizioni ambientali e economiche lo permettono.

Secondo figlio per i Sussex

E’ tutto pronto per un secondo figlio, Meg e Harry hanno trovato la loro casa dei sogni, a Montecito, un quartiere esclusivo di Los Angeles, provvista tra l’altro di un parco giochi privato. Per altro, sono vicini a Doria Ragland, la mamma della Markle, che si è specializzata con un corso professionale in baby sitting, quindi potranno contare su di lei come tata. Anche se lo scoop fa il giro del web, sembra che non sia stato ufficializzato alla regina Elisabetta, ancora all’oscuro di tutto. Non si conosce il sesso del figlio, visto che i due nobili hanno deciso di tenere ancora riservata la notizia. Difficile però mantenere una certa linea quando si parla dei Sussex, conosciuti in tutto il mondo e componenti della famiglia reale d’Inghilterra.

Cosa dirà la bisnonna Elisabetta quando scoprirà la sorpresa? A 94 anni conoscerà un altro nipotino, sempre se i due genitori decideranno di farglielo sapere.

