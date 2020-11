Muore a 36 anni stroncato da un malore. Lascia la moglie con tre bimbi

È morto, a soli 36 anni, nella sua abitazione, senza aver mai sofferto di particolari patologie. Leonardo Liberato è morto ieri lasciando nello sgomento il comune

FANNA (Pordenone) – Il comune di Fanna dove risiedeva con la famiglia, la moglie Giovanna e i suoi tre bambini piccoli, è nello sgomento dopo la notizia della morte improvvisa di Leonardo Liberato, 36 anni. Ieri si è alzato per andare al lavoro, era tecnico nell’ambito della telefonia, non si sentiva bene, ma nulla avrebbe lasciato presagire che si sarebbe sentito male a tal punto da morire dopo qualche ora.

Leonardo Liberato, era originario della Campania e residente nel comune di Fanna ormai da diverso tempo. Una notizia della sua scomparsa ha lasciato due comunità nel dolore.

Nel 2008 il matrimonio con Giovanna, dalla quale ha avuto tre figli e che lavora come operatore socio-sanitario. Da quanto si è appreso, Leonardo non aveva problemi di salute e fino a ieri non aveva manifestato sintomi che potessero far pensare a qualche patologia o comunque portare a quanto si è verificato. Se n’è andato all’improvviso, a causa di un malore che lo ha colto nella sua abitazione.

Leggi anche —> Dramma nella notte: ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate durante una rissa

La notizia del decesso ha fatto in poche ore il giro del paese e anche dei comuni limitrofi: la coppia viveva da tempo in zona e aveva avuto modo di farsi conoscere e apprezzare. A causa però delle nuove disposizioni anti Covid, parenti e amici di Leonardo non possono spostarsi dal Sud per raggiungere Giovanna e per dare l’ultimo saluto a Leonardo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.