Il fisico di Valentina Vignali è un qualcosa capace di fermare anche il ciclo giorno-notte. La ragazza brilla come e più di una stella.

Visualizza questo post su Instagram My pleasure Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 5 Nov 2020 alle ore 4:26 PST

È prassi comune per una bella ragazza come Valentina Vignali fare bella mostra di sé e sfoggiare un corpo da favola, che milioni di uomini desiderano. Dal suo profilo Instagram possiamo ammirarla mentre lei fa proprio questo.

La romagnola continua ad avere un corpo da fare invidia anche a tante modelle. A 29 anni non è certo una ragazzina, ma a guardarla mentre posa per questa o quella campagna pubblicitaria od anche solo per diletto, non si direbbe affatto. Lei ha un fisico statuario, e per una giocatrice professionista di pallacanestro non potrebbe essere altrimenti. Solo che già da tempo l’attività sportiva ha ceduto il passo a progetti capaci di dare a Valentina probabilmente più appariscenza e magari anche maggiori introiti. Intanto ammiriamola nella pagina seguente in tutto il suo splendore.