Lucilla Agosti, esplosione di bellezza e felicità | Spettacolare – FOTO

Lucilla Agosti ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui traspaiono tutta la sua bellezza e felicità

Visualizza questo post su Instagram Spettinata dal vento. 🍃 Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti) in data: 4 Nov 2020 alle ore 12:43 PST

Lucilla Agosti è felicissima. La conduttrice è tornata in onda su Radio R 101 e mostra tutta la sua gioia per questo evento tramite il proprio profilo Instagram. Infatti la ragazza ha pubblicato una nuova foto sul suo account postando una foto, in cui la su vede esultare.

Si tratta di un’immagine, in cui traspare anche la sua indiscutibile bellezza. Lucilla sottolinea la sua contentezza anche nella didascalia del contenuto condiviso sul social network.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta , lato B in primo piano è da infarto: che glutei – FOTO

Lucilla Agosti, felice e affascinante | Il post su Instagram – FOTO

All’interno del post cui scrive. “Questa è la faccia di una ragazza felice perché è tornata finalmente in onda!!! @radior101 love U, @fabiodevivo ❤️ on air 14-17! Vi stiamo aspettando. PS- non ce n’è coviddi!“. Questa foto è stata particolarmente apprezzata dai suoi follower.

LEGGI ANCHE —> Martina Stella, vestitino sexy e spacco profondo: gambe da urlo – FOTO

Infatti questo post conta oltre 6mila e 100 ‘like‘ e supera quota 161 commenti di complimenti nel giro di 6 ore. Tra i molti messaggi, ne riportiamo alcuni. “Ben ritornata, ci mancavi. Avevo addirittura chiesto a Cristiano il motivo della tua assenza“. Ed anche. “Bellissima raggiante col sole negli occhi!!“. Un altro fan scrive. “Questa è la faccia di una ragazza per cui perdere la testa!!“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.