Vanessa Incontrada bellezza incontrastata: che viso angelico – Foto

Vanessa Incontrada resta sempre una delle più belle donne del mondo: una bellezza inconstrata per l’attrice spagnola che sfoggia un viso top.

Una bellezza vera e naturale quella di Vanessa Incontrada che lancia un messaggio importante ai fans pubblicando la foto che vedete qui in alto in cui il viso è in primo piano. I lunghi capelli le cadono sulle spalle e gli occhi dei fans si concentrano sulla bellezza del suo viso, reso ancora più bello dalle lentiggini con cui ha conquistato il cuore del pubblico italiano sin dal suo arrivo in Italia.

“La bellezza ci salverà. Teniamola nel cuore. Besitos Amigos”, scrive l’attrice spagnola che, attraverso foto e post su Instagram lancia sempre messaggi che non sono mai banali.



Vanessa Incontrada e il ricordo di Gigi Proietti

Anche Vanessa Incontrada ha voluto ricordare Gigi Proietti come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo italiano che hanno così omaggiato il re del teatro italiano.

“Un attore unico ma soprattutto una persona che rimane e rimarrà per sempre nei nostri cuori… Riposa in pace amico mio, con tutto l’amore”, ha scritto la Incontrada a corredo della foto che vedete qui in alto.

Un messaggio sentito, di cuore quello di Vanessa Incontrada che, dopo aver lanciato un messaggio importante ai fans, ha dedicato un pensiero speciale a Gigi Proietti, morto nel giorno del suo 80esimo compleanno lasciando un vuoto profondo non solo nella donna della sua vita, Sagitta Alter e delle figlie Susanna e Carlotta, ma anche nel suo pubblico, nei suoi colleghi che, prima di diventarlo, erano stati suoi allievi come Enrico Brignano e Flavio Insinna.

Negli scorsi giorni, l’attrice spagnola ha anche dedicato un bellissimo messaggio alla nipotina Anita che le ricorda tanto la piccola Vanessa come scrive nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in alto.

