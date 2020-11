Ylenia Carrisi, quello strano comportamento che ha mamma Romina

Romina Power non ha mai smesso di pensare alla sua primogenita: le foto di Ylenia Carrisi continuano ad apparire numerose sui social della cantante italoamericana

Visualizza questo post su Instagram Happy days with Ylenia 💚 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 4 Nov 2020 alle ore 10:27 PST

Ylenia Carrisi è la primogenita della coppia più amata dagli italiani di tutte le generazioni. Papà Al Bano e mamma Romina hanno avuto un dispiacere enorme quando nel lontano gennaio del 1994 la 24enne è scomparsa nel nulla dopo una telefonata alla famiglia. Molti sapranno che il Leone di Cellino San Marco non accetta volentieri di parlare di sua figlia. Dopo le estenuanti ricerche da parte degli inquirenti per far luce sugli avvenimenti e il dispiacere provato da tutta la sua famiglia è lecito essere d’accordo con lui. Ma mamma Romina sembra non mettere una pietra sopra a questo straziante avvenimento. Per quattro giorni consecutivi ha pubblicato delle foto di Ylenia da piccola insieme a lei, ad Al Bano e agli affetti più cari dei Power-Carrisi. Un nucleo famigliare che non ha mai smesso di emozionare il pubblico e i fan nonostante il cantante si sia da anni rifatto una vita con Loredana Lecciso.

Le foto di Ylenia Carrisi insieme alla sua famiglia