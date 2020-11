Ladri di biciclette. Si inventano la truffa dei bonus mobilità da 500 euro: in vendita su eBay, ma non valgono nulla

Il bonus mobilità ha attirato l’attenzione di molti utenti. La possibilità di avere un buono o un rimborso del valore del 60% del prezzo di una bici classica o elettrica o un monopattino ha fatto molto rumore da qualche mese a questa parte. In tanti hanno effettuato l’acquisto mossi dalla possibilità di poter sfruttare un bonus vantaggioso. Il Governo, infatti, ha deciso, in ottica di gestione e convivenza con il virus, di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a quelli pubblici. L’incremento delle vendite di bici è stato notevole quest’anno. Una tendenza, in verità, che stava crescendo già nel 2019 con una crescita del 7% della vendita di biciclette. Il 3 novembre è stato il click day, il giorno del bonus. Gli italiani hanno potuto, fino ad esaurimento del fondo che superava i 200 milioni, chiedere il rimborso o il vaucher per poter usufruire dello sconto per l’acquisto di una bici.

Bonus bici, pronta la truffa sul web

Il fondo, inutile dirlo, si è esaurito in pochi giorni. Tuttavia, visto l’interesse mostrato dagli italiani per il bonus mobilità, qualcuno ha pensato di cercare di truffare il popolo dei ciclisti. I truffatori hanno pensato di usare la piattaforma e-commerce meglio conosciuta come Ebay. Sul portale sono presenti molti annunci di vendita di bonus chiaramente falsi. Il bonus si può richiedere soltanto sul portale apposito (buonamobilita.it) ed è necessario lo spid, ossia l’identità digitale per richiederlo. Inoltre, è personale e intestato alla persona che lo richiede. Queste sono le uniche possibilità per avere il bonus, o meglio lo erano. Il fondo, infatti, si è esaurito.

Da verificare, se confermata, la possibilità di aumentare il fondo in futuro e riaprire il portale. Si è parlato e si è letto di un incremento per dare la possibilità anche ad altre persone di utilizzare il bonus.

