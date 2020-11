Sensualissima Benedetta Mazza: nell’ultimo scatto di Instagram, la maglia trasparente mette in mostra il seno esplosivo. Una vera bomba!

Pantalone in pelle e maglia nera trasparentissima per la splendida conduttrice. Benedetta Mazza, che su Instagram vanta quasi 400mila followers, non perde l’occasione di mostrarsi in tutta la sua sensualità. Attraverso un outfit decisamente provocante, la conduttrice ha esibito senza troppe remore il seno prosperoso, accendendo così la fantasia dei suoi followers. I commenti di apprezzamento si sprecano: “Stupenda Benedetta” – e anche – “Il nero ed i tuoi occhi i miei colori preferiti“.

Benedetta Mazza: biografia e carriera

La conduttrice è nata a Parma nel 1989. Ha conseguito la maturità presso il Liceo scientifico, ma il suo percorso di studi viene interrotto dalla partecipazione a Miss Italia: nel 2008, infatti, arriverà quinta nel famosissimo concorso di bellezza, vincendo molteplici premi. Da quel momento, per Benedetta, si apriranno le porte della Tv.

Dal 2009 al 2011, la Mazza sarà una delle quattro professoresse dell’Eredità, e diverrà anche il volto di alcune campagne pubblicitarie, per brand come Bfly Gang e Cavaliere. Nel 2012, su Rai Gulp, avrà la sua prima esperienza da conduttrice nella trasmissione “La TV ribelle“. Benedetta comparirà anche in una puntata dei “Cesaroni“, come assistente di Rocco Siffredi.

La modella sarà poi al timone di altre trasmissioni, sia su Rai Gulp che su Rai YoYo. Benedetta parteciperà inoltre come concorrente ad alcuni programmi televisivi: da “Pechino Express“, nel 2016, alla gara di “Tale e Quale Show“, nel 2017. Inoltre, l’anno successivo, la Mazza è fra i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, dove arriverà in finale.

