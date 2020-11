Elisa Isoardi, la confessione dopo il ritiro: “Non mi sento più a mio agio con lei”

Dopo il sorprendente ritiro da “Ballando Con Le Stelle”, la coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro palesa i primi problemi

Finora sembrava davvero una coppia indistruttibile. Erano andati avanti con tutta la forza d’animo e il coraggio che due “forze della natura” come loro, potessero dimostrare di avere. Parliamo di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la coppia ballerina di “Ballando Con Le Stelle”, costretti a dare momentaneamente (si spera) forfait in trasmissione.

Neanche una settimana fa, l’ex conduttrice de La Prova Del Cuoco aveva fatto chiarezza sul rapporto con il leader della Lega, Matteo Salvini. Elisa era evidentemente infastidita dalle presunte voci che circolavano sul conto della sua celebrità in pubblico, associata solo per la storia d’amore con il politico di centro destra.

La Isoardi ha risposto con rime piuttosto crude a chi pensa che sia divenuta famosa per la relazione con Salvini: “Osar parlar di me in questo modo, significa non avere l’intelligenza giusta di andarsi a studiare prima il mio curriculum…”

Le parole di Elisa Isoardi in seguito hanno conferma nell’affiatamento sentimentale e gestuale del nuovo compagno e collega di ballo, Raimondo Todaro

Elisa Isoardi e le dichiarazioni…che non ti aspetti

Dopo il “polverone” aizzatosi sul conto della notorietà di Elisa Isoardi, il rapporto con Raimondo Todaro è tornato a riempire le prime pagine di copertina del Gossip. Le ultime sulla loro “storia” all’interno del programma “Ballando Con Le Stelle” hanno assaporato un’autentica svolta mediatica.

Sabato sera scorso, la presentatrice Milly Carlucci ha dato spazio al loro intervento in diretta tv, per spiegare la mancata esibizione. Ad oggi Raimondo ed Elisa hanno deciso entrambi di ritirarsi dalla sfida. La motivazione principale è legata ad una lussazione della caviglia di lei, che ne ha compromesso la futura partecipazione al programma.

Secondo alcune indiscrezioni dietro le quinte, la coppia si starebbe preparando comunque al ripescaggio, attraverso pratiche di riabilitazione. Ma Raimondo Todaro, dal canto suo ha ammesso di avere qualche problema…di coppia, legata alla mancanza di cibo di Elisa.

“Non riesce a stare lontano dalle sue schifezze alimentari” – ha chiosato il ballerino siciliano – “…e questo è un bel problema per me che inizio a non sostenere più questa situazione”. Parole che cadono dal cielo, come un fulmine al ciel sereno. Mai come stavolta, per la coppia “piove davvero sul bagnato”. Come finirà questa storia? Lo scopriremo molto presto…

