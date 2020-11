GF Vip, Rosalinda in lacrime dopo il duro attacco di Enock: “Mi incaz**”

Si scaldano gli animi nella casa del GF Vip: questa volta a discutere Rosalinda Cannavò ed Enock Barwuah. Ecco il motivo

Discussioni e lacrime al Grande Fratello a causa di un disguido avvenuto tra Rosalinda Cannavò ed Enock Barwuah. L’attrice e il fratello di Balotelli si sono ritrovati a discutere non per motivi personali, come si potrebbe pensare, bensì a causa del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La coppia non coppia ha vissuto una settimana di fuoco e si è scontrata più volte. In uno dei confronti ci ha messo lo zampino proprio Enock, coinvolgendoli nel “format” creato all’interno della casa condotto ironicamente proprio da quest’ultimo. Quello che ne è susseguito non è piaciuto a Rosalinda e tra i due si è accesa una discussione.

Enock si altera e Rosalinda finisce in lacrime

Secondo Rosalinda cercare di far chiarire i due concorrenti davanti agli altri è stato inappropriato. “Può aver messo in imbarazzo Pierpaolo questa situazione“, sottolinea, “Io ad esempio non avrei voluto farlo in una condizione così“. Proprio il diretto interessato ha effettivamente confermato un certo imbarazzo provato, eppure Enock si è scagliato solo contro la ragazza. “Era per ridere, non farmi passare per quello che non sono. Adesso mi incaz**” ha risposto animatamente.

Pierpaolo ha cercato di mediare soprattutto dopo aver visto una chiara Rosalinda in difficoltà. Quest’ultima infatti non è riuscita a trattenere le lacrime per la dura risposta ricevuta. “Non vi siete capiti, lei non voleva farti passare in modo diverso“, ha dichiarato Pretelli per mettere pace. Sebbene gli animi si siano scaldati improvvisamente la lite è rientrata in breve tempo.

Dopo più di cinquanta giorni gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello sembrano vacillare e ogni più piccola esternazione può risultare in una discussione. Quasi sempre pero’ i concorrenti sembrano risolvere le loro incomprensioni. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per ora.

