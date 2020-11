Elisabetta Gregoraci, ancora messaggi in codice: l’uomo misterioso. Al Grande Fratello Vip la showgirl ha ricevuto un aereo che ha fatto insospettire molto i telespettatori

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. Nella casa l’ex moglie di Flavio Briatore ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, che si è subito preso una cotta per lei. Pensava forse di avere qualche speranza con lei, fino a che i fans fuori non hanno notato che nei momenti con Pierpaolo si toccava sempre il cuore, un gesto che faceva palesemente per qualcuno fuori. Lei ha detto che era per le sue amiche, eppure da quando è stata “smascherata” non lo ha fatto più. Per non parlare del fatto che, una volta, è anche arrivato un aereo da un uomo misterioso.

Elisabetta Gregoraci riceve un aereo al Grande Fratello Vip: è ancora il suo spasimante?

Negli ultimi giorni Elisabetta e Pierpaolo si sono allontanati, perché quest’ultimo ha deciso di gettare la spugna. Probabilmente si è sentito preso in giro e ha deciso di metterci una pietra sopra, dopo settimane in cui l’ha corteggiata spudoratamente senza mai mollare. In assenza delle attenzioni di Pierpaolo, oggi è arrivato un aereo per lui con un messaggio misterioso “Luce. Charlotte”. Lei dopo un momento di confusione, ha detto che Luce e Charlotte sono due sue amiche, ma non sembrava molto convinta. E i telespettatori hanno notato che la “R” è evidenziata in rosso, proprio come quando è arrivato l’aereo dal suo spasimante con scritto “Rio”.

Infatti, un aereo con solo due nomi è qualcosa che è sembrato molto strano ai fans del programma. Continuano ad arrivare messaggi in codice?