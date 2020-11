GF Vip, ex autore del reality contro Alfonso Signorini dopo la mancata squalifica di Francesco Oppini: “Ma non si vergogna a farlo così?”.

Alfonso Signorini nel mirino dei fans del Grande Fratello e non solo. Dopo essere stato criticato per la squalifica di Fausto Leali e Denis Dosio, ma non di Francesco Oppini, si è scatenata la bufera sui social.

A scagliarsi contro Signorini è stato un ex autore storico del Grande Fratello, Gian Maria Tavanti che, con un post su Facebook, ha criticato la scelta di non squalificare Francesco Oppini, reo di aver detto una frase durissima su Dayane Mello.

“Non seguo il GF, ma da quello che capisco un concorrente, Oppini, non è stato squalificato, malgrado frasi sessiste e violente, perché Signorini lo conosce, e sa che è un bravo ragazzo, garantisce lui. E questo già basterebbe…”, esordisce così l’ex autore del Grande Fratello in un post pubblicato su Instagram

GF Vip, le critiche a Signorini: l’attacco di un ex autore

Sono tanti coloro che avrebbero approvato la squalifica di Francesco Oppini. La stessa Alba Parietti, su Instagram, ha criticato le parole del figlio contro Dayane Mello così come il padre Franco Oppini che a Pomeriggio 5, ha detto. “Francesco ba sbagliato. Quando uscirà gli parlerò da uomo a uomo”.

Ancora più dure sono le parole di Gian Maria Tavanti che critica fortemente la scelta di perdonare Francesco Oppini.

“Perché qualche tempo fa, Fausto Leali era stato squalificato per aver detto “negro”, in modo del tutto innocente e inconsapevole, parlando del fratello di Balotelli. Un anno fa, Salvo Veneziano era stato squalificato per aver detto frasi simili a quelle pronunciate in questi giorni da Oppini: ma Signorini, evidentemente, non lo frequenta”.

Poi continua: “Ora, è chiaro che il GF non è un aula di tribunale. Ma chi decide (e io un’idea di chi sia ce l’ho, e non sono gli autori) non si vergogna di farlo così a cazzo, e di dare un esempio così sbagliato di applicazione della giustizia, di due pesi e cinque misure, di un mondo, per quanto piccolo, nel quale conta se conosci qualcuno, e non quello che hai fatto?”. Poi l’affondo finale: “Ieri il Grande Fratello ha saltato il fosso, si è tolto la maschera dell’imparzialità per vestire l’abito dell’arbitrio; e in questo, è tragicamente uno specchio fedele del nostro paese. Un motivo in più per non vederlo”.

