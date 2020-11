Laura Chiatti, la profonda scollatura a V scatena i follower – FOTO

Laura Chiatti con il suo ultimo post su Instagram scatena i follower: la sua profonda scollatura a V pare infatti che non sia stata gradita da tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82) in data: 6 Nov 2020 alle ore 7:45 PST

Con la didascalia Il venerdì sera è uno stato d’animo bellissimo, Laura Chiatti saluta l’inizio del weekend e propone un selfie davanti lo specchio, probabilmente da casa sua. L’attrice appare, ma non è la prima volta sui social, senza trucco: i suoi capelli biondi ed i suoi occhioni azzurri non necessitano di altro. Il suo viso acqua e sapone crea un contrasto azzardato e per questo piccante con l’outfit: lo scamiciato a quadretti sulla tonalità del beige e qualche riga di marrone per creare un contrasto di colori, pur senza osare con tonalità opposte: l’abito presenta due tasche enormi sui lati della gonna rendendolo giornaliero e pratico. Tuttavia, l’attrice introduce una variante piccante all’outfit proponendolo senza T-shirt e, a quanto pare, senza reggiseno. L’effetto è assolutamente bollente ed i commenti non tardano ad arrivare; alcuni sono veramente esilaranti – giocando con il cognome del marito per alludere e ovviamente apprezzare il lato A della Chiatti.

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali: il bacio bollente con il “Lorenzo” dei suoi sogni – FOTO

Laura Chiatti, alla scoperta del mondo incantato

Vai su successivo per vedere le foto della Chiatti