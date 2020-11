Dramma per ‘un’anziana. Un giovane tenta di violentarla

Udine, 26enne tenta di stuprare un’anziana in ospedale: “L’ha trascinata in bagno”. Un vero dramma per la donna

Al dramma non c’è mai fine nella società difficile in cui si vive al giorno d’oggi. Un’anziana a Udine ha rischiato di essere violentata da un giovane di 26 anni. E’ accaduto in ospedale, dove il giovane è entrato nella stanza dove dormivano la vittima e un’altra donna. L’ha tirata dal letto e ha cercato di trascinarla in bagno per abusare di lei. Il 26 è stato così arrestato dalla squadra Volanti della Questura di Udine che è intervenuta in tempo. Secondo i fatti ricostruiti poi dagli agenti, l’uomo avrebbe prima tentato di violentare una donna su una sedia a rotelle, intorno alla mezzanotte. Quando ha desistito per effetto delle urla di lei, l’uomo ha provato con ad entrare nella stanza dove ha trovato due donne. Una di esse è l’anziana che ha trascinato e cercato di violentare.

Dramma per un’anziana

Soltanto l’intervento di un’infermiera ha evitato il peggio per la povera anziana. L’uomo ha poi tentato di fuggire ma è stato bloccato dagli uomini in divisa. Negli ultimi 5 anni, secondo l’Istat, il numero di donne che hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale arriva toccare i 2 milioni 435 mila. Si tratta dell’11,3% delle donne. L’età è compresa tra i 16 e i 70 anni. Le donne che hanno subìto violenza fisica sono 1 milione 517 mila, vale a dire il 7%. Per quanto riguarda le vittime della violenza sessuale, esse sono 1 milione 369 mila (il 6,4%); le donne che hanno subìto stupri o tentati stupri sono 246 mila, (1,2%), di cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 163 mila tentati stupri (0,8%).

Rispetto ai cinque anni precedenti c’è stato un miglioramento netto. Rimane una piaga terribile quella della violenza in generale sulle donne. E’ diminuita la violenza fisica e sessuale da parte dei partner attuali e da parte degli ex partner e in generale, le donne hanno subito meno violenza sessuale rispetto ai cinque anni precedenti.

