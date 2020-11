Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram la bella Valentina Vignali appare perdutamente innamorata di Lorenzo Orlandi.

L’ultima foto sul profilo ufficiale di Valentina Vignali la mostra in compagnia del suo fidanzato Lorenzo in un romantico sfondo da romanzo rosa. La giovane giocatrice di basket ha ribadito più volte con i suoi interventi sui social il suo amore per il fotografo e filmaker Lorenzo Orlandi. Eppure, proproi quest’ultimo scatto sembra essere la promessa di un legame più che duraturo, a ben dire eterno.

Lorenzo Orlandi: chi è nel dettaglio

Lorenzo, il bello e misterioso esperto di video editing dalla “faccia di piombo”, ha raggiunto negli ultimi mesi ancor più la sua notorietà grazie alla relazione intrapresa con la cestista Valentina. La forte passione per la fotografia del giovane lo porta per lo più a lavorare nella città di Roma.

Di lui sappiamo che ama sfoggiare nei suoi ritratti fotografici e carismatici, oltre che il suo outfit alla moda, ancor di più i suoi accessori. Preferisce inoltre trovarsi in località di mare e di montagna nel tempo libero piuttosto che in altri affollati centri urbani. Lo si può dedurre, infatti, dagli imperdibili scatti dedicati ai paesaggi naturali.

