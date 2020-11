Sempre affascinante e stupenda, Anna Falchi rimane tra le donne più desiderate tra gli italiani. L’attrice è semplicemente sensazionale.

La stupenda Anna Falchi è molto legata a quella che è la sua fanbase. Attraverso Instagram, l’attrice e donna di spettacolo romana, in parte finlandese grazie alla mamma, ha stabilito nel corso degli anni un rapporto diretto con quelli che sono i suoi ammiratori.

Leggi anche –> Sonia Lorenzini | incanta senza niente indosso | ‘Il mio lockdown’ | FOTO

Oramai, inutile nasconderlo, i 50 anni non sono molto lontani. La Falchi li compirà nel 2022. Ma anche alla sua età, pur non essendo più la ragazza di un tempo, la sua bellezza e la sua solarità restano identiche. Quello che era il fascino di Anna rimane intatto, anche dopo una gravidanza che ormai risulta alquanto distante. Lei partorì la figlia Alyssa nel 2010, dall’ex compagno Danny Montesi. Poi poco tempo dopo si è legata ad Andrea Ruggieri, suo compagno dal 2012.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti sulla sua astinenza | ‘Non posso farne a meno’ | FOTO

Anna Falchi, una bellezza che non sfiorisce mai

La stupenda Anna ci mostra anche altre bellezze, oltre alla sua. In alcuni dei suoi post pubblicati di recente, la 48enne fa vedere diversi monumenti di Roma. Poi non mancano diverse altre immagini con il suo gatto, con la bellissima figlia oppure presso gli studi Rai di via Teulada.

Leggi anche –> Ilary Blasi | la dedica d’amore ad un ‘uomo’ che non è Totti | FOTO