Nutella Biscuits, la Ferrero rilancia e raddoppia tutto

Trascorso un anno dal lancio sul mercato italiano dei Nutella Biscuits, Ferrero ha sorpassato il miliardo nelle vendite. Ci sarà una nuova linea produttiva.

Sono stati venduti più di un miliardo di Nutella Biscuits in Italia nell’arco di un anno. Un record che batte anche le già ambiziose aspettative della multinazionale italiana, Ferrero. La meta prefissata, infatti, era stabilita a 25 milioni; invece, le convenzioni vendute sono state 47 milioni.

Un prodotto assolutamente ben riuscito si può dire ammirandone l’incredibile successo. Un successo di cui già ci si poteva immaginare quando, fin dalle prime settimane di vendita, sono diventati introvabili sugli scaffali dei supermercati italiani. Ora sappiamo che oltre 7 milioni di famiglie italiane hanno acquistato hanno acquistato i Nutella Biscuits.

Ferrero, la nuova linea produttiva

Per stare al passo con lo straordinario successo ottenuto, l’amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, Alessandro D’Este, ha annunciato di aver appena investito 80 milioni di euro per la realizzazione di una nuova linea produttiva per il 2021. Questa avverrà sempre nello stabilimento italiano di Balvano e gli si affiancherà la sede in costruzione per permettere di raddoppiare la capacità produttiva. Questo avrà un impatto positivo sull’economia del nostro paese e garantirà la presenza di 230 nuovi posti di lavoro.

Come vedremo ci sarà anche una novità riguardo il packaging del prodotto. Si tratterebbe di un nuovo formato a tubo della confezione, in modo tale da poter permettere a chiunque volesse acquistarne una confezione, di poterseli gustare comodamente in qualunque luogo. Non ci resta che attendere gli sviluppi di questo nuovo progetto e, forse, riusciremo finalmente a comprare una confezione di biscotti e vedere gli scaffali sempre riforniti.

