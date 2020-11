Arisa immersa tra la natura, sguardo intenso e sorriso radioso – FOTO

Arisa ha condiviso uno scatto molto particolare in cui si trova in mezzo agli alberi e sfodera un bellissimo sorriso.

Arisa è una delle cantanti italiane più apprezzate dal pubblico. La nativa di Genova raggiunse il successo vincendo la categoria ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Sincerità’. Come se non bastasse, la 38enne vinse anche nel 2014 il Festival con ‘Controvento’. Rosalba Pippa (questo il suo nome) è seguitissima sul web. Il suo account Instagram vanta ben 437mila follower. Arisa, poco fa, ha messo in rete una fotografia molto particolare.

Arisa immersa tra la natura, scatto particolare

La cantante, nell’ultima foto condivisa in rete, è immersa tra la natura. La 38enne è infatti appesa agli alberi. La nativa di Genova osserva l’obiettivo con uno sguardo intenso e sfodera un sorriso molto particolare. “Raggi di sole, un quadrato d’autunno e un sorriso per te”, ha scritto nella didascalia. L’immagine ha già collezionato 8mila cuoricini e numerosi commenti. “Tu sei il nostro raggio di sole”, “Bella bella”, “Brava e bella”, si legge sotto al post.

L’artista, qualche settimana fa, mise in rete uno scatto mostruoso in costume con lato A in evidenza.

