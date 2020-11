Lucia Javorcekova, il reggiseno non contiene: forme esplosive – FOTO

Lucia Javorcekova continua a far impazzire i suoi follower con scatti al limite del proibito: il lato A dell’ex ciclista esplode.

Lucia Javorcekova è una modella slovacca seguitissima sul web: la ragazza vanta ben 1,8 milioni di follower. La nativa di Bratislava è amante del ciclismo e ha anche preso parte ad alcune gare. Lucia ama postare scatti in cui mette in mostra il suo fisico da urlo. In particolare, l’influencer dell’Europa dell’est è famosa in tutto il mondo per il suo seno esplosivo. La Javorcekova ha partecipato anche ad alcuni giochi piccanti sul web. La 28enne, poco fa, ha messo in rete una foto da infarto.

Lucia Javorcekova, scatto incredibile: che lato A!

Lucia, poco fa, ha condiviso una fotografia spettacolare. La classe 1990 indossa un reggiseno che fa fatica a contenere le sue forme esplosive. La modella assume una posizione estremamente sexy e fa impazzire tutti. Il post ha raccolto in brevissimo tempo 31mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti amano complimentarsi con la bellissima slovacca e inondano spesso i suoi contenuti di apprezzamenti ed elogi.

L’influencer ed ex ciclista, qualche giorno fa, postò una foto da urlo in cui indossava un perizoma fenomenale che valorizzava il suo splendido lato B.

