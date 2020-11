Beautiful, anticipazioni puntata 9 novembre: Ridge si oppone

Beautiful, anticipazioni 9 novembre: Ridge fa di tutto per proteggere Thomas, ma il dubbio si è ormai insinuato dentro di lui.

È un periodo difficile per Ridge. Entrambi i suoi figli stanno soffrendo per motivi diversi ed il suo matrimonio con Brooke sembra ora appeso a un filo. Dopo le ultime rivelazioni di Flo, la situazione sembra essere arrivata al punto di non ritorno. Come già suggerito da Zende, Flo ha accusato Thomas di essere invischiato nello scambio di culle e, per di più, lo ha indicato come unico responsabile della morte di Emma. Ridge non ha voluto ascoltare nemmeno una parola di ciò che la ragazza aveva da dire, ma ciò non significa che le pesanti accuse di Flo non lo abbiano colpito.

Beautiful, anticipazioni 9 novembre: Ridge inizia a dubitare di Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge continuerà a difendere Thomas, ma con qualche riserva. Lo stilista si opporrà alla richiesta del tenente Sanchez di interrogare nuovamente suo figlio. Nel frattempo, però, il dubbio comincerà a tormentarlo. È stato davvero Thomas a spingere Emma fuori strada?

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Brooke non ha la minima intenzione di scusarsi con Thomas. La donna ritiene il figliastro una figura pericolosa per Hope e teme che, una volta ripresosi, tornerà all’attacco. In questo suo rigido giudizio, Brooke trova un valido alleato in Bill, da sempre in guerra con Ridge e tutta la sua famiglia.

