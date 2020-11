Cambio look per Michelle Hunziker: che ci fa con un caschetto rosso fiammante? – VIDEO

La bella Michelle Hunziker si cimenta nel gioco degli scacchi e diventa per una sera la protagonista de “La regina degli scacchi”

Mercoledì 4 novembre è partita la seconda edizione di “All Together Now”, il talent musicale di Canale 5 dedicato a un gruppo di aspiranti cantanti che in 90 secondi di performance sono chiamati a mostrare le loro doti. Ancora una volta la “padrona di casa” è Michelle Hunziker, che in questa stagione ha scelto di essere affiancata da quattro giudici speciali, il veterano J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

È però stata lei ad attirare l’attenzione del pubblico con un lungo abito firmato Genny dal profondo spacco frontale che è riuscito a esaltare la bellezza mozzafiato della showgirl svizzera.

Michelle Hunziker, “Ho un problema con le serie TV”