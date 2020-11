Ospite a Verissimo, Isabella Ferrari ha raccontato a Silvia Toffanin vari aneddoti sulla sua vita privata, compresa quella malattia che due anni fa le ha fatto temere di morire.

Dalla malattia alla miracolosa guarigione: Isabella Ferrari si è aperta oggi a Verissimo, raccontando il suo lungo calvario e la paura di morire. Già tra le pagine di Vanity Fair, l’attrice aveva precedentemente raccontato il percorso che in due anni l’ha “rimessa in piedi”, dopo che un giorno si è svegliata senza l’uso delle gambe. Di seguito il resoconto dettagliato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ISTAT, assegno da 2.990 euro annui: di cosa si tratta

Isabella Ferrari a Verissimo: il racconto della sua malattia

“Qualche anno fa succede che una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. Tutto è precipitato in fretta. Inizia il calvario delle visite e delle diagnosi. E le diagnosi si dimostrano sempre sbagliate, anche quelle fatte da medici e ospedali stranieri”.

Così inizia l’intervista di Isabella Ferrari a Vanity Fair. Tra le pagine del giornale, così come in studio da Silvia Toffanin, l’attrice ha raccontato i risvolti di quella malattia di cui non vuole dire il nome per “salvaguardare” i suoi spettatori. “Si tratta di una malattia rara – ha spiegato – ma non dirò il nome per evitare che le persone vadano su Internet a cercarla. Io l’ho fatto ed è servito solo a darmi più angoscia”.

L’attrice ha raccontato la paura di non riuscire più a muoversi ed il dramma di una ricerca estenuante ed infruttuosa per un cura che, alla fine, ha trovato “proprio dietro casa”. Si sente fortunata per essere ancora qui – assicura – e ringrazia i suoi figli per avergli offerto una distrazione in un periodo tanto difficile. “Occuparmi di loro mi ha aiutato a non pensare”.

Dopo il suo lungo calvario, l’attrice si è impegnata per sostenere la ricerca. Ad oggi – spiega – è l’unico motivo per cui sente di potere e di dovere ancora parlare della sua malattia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> SkyTg24, chi è Chiara Piotto: età, carriera e vita privata

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter