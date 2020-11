Stefano D’Orazio di cosa è morto: Dodi Battaglia rivela la causa del decesso

Nella serata di venerdì 6 novembre 2020 è mancato Stefano D’Orazio, mitico batterista dei Pooh. L’uomo si è spento all’età di 72 anni.

Stefano D’Orazio non c’è più. Lo storico batterista dei Pooh, che è’ stato anche voce e paroliere della mitica band che ci ha accompagnato per tanti anni con la loro musica, era sposato con Tiziana Giardoni. ma non aveva figli. Era convogliato a nozze con la compagna tre anni fa, il 12 settembre 2017, nel giorno del suo compleanno.

La notizia è stata data per primo da Bobo Craxi attraverso il suo profilo social: “Stefano amico mio. Suona e scrivi anche lassù”.

Di Cosa è morto Stefano D’Orazio? Dodi Battaglia rivela tutto