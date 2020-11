X Factor: Alessandro Cattelan assente, la piacevole sorpresa con Daniela Collu

X Factor spiazza e sorprende il pubblico con Daniela Collu: Alessandro Cattelan assente perchè positivo al covid e arriva la dolce sorpresa.

Dolce sorpresa per X Factor 2020 nonostante la battuta d’arresto rappresentata dalla positività di Alessandro Cattelan. Sin da quando si era diffusa la notizia della positività al covid di Cattelan, la domanda che tutti si facevano era: “Chi condurrà X Factor giovedì?”, come ha spiegato lo stesso conduttore a Radio Deejay.

A prendere il suo posto è stata Daniela Collu che ha confermato la sua bravura, intelligenza e capacità d’intrattenere il palco. A promuovere Daniela Collu non è solo il pubblico del talent show di Sky, ma anche gli ascolti che premiano il secondo live di X Factor 2020.

Daniela Collu, il grande regalo a X Factor 2020

“Mi sono divertita un sacco”, ha scritto su Instagram la Collu pubblicando la foto che vedete qui in alto che la vede nelle vesti di contruttrice a tempo determinato del talent show di Sky ricevendo, tra gli altri, i complimenti di Emma Marrone, giudice insieme a Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli che si è anche lasciata andare alle lacrime durante il secondo live show.

La seconda puntata dei live ha così ha portato a casa 887mila spettatori con una share del 3,8%, facendo così registrare ascolti migliori rispetto a quelli ottenuti dalla seconda puntata della scorsa edizione (+58%). Ascolti migliori anche della prima puntata dei live show di questìedizione(+2%).

I fans, però, approvano la conduzione fresca e brillante dai Daniela Collu come si evince dai commenti dei fans. “Il top è stato quando hai ringraziato *di cuore* per la presenza dei ballerini”, “Sei stata bravissima”, “Sei stata bravissima. Semplice discreta hai messo i ragazzi a loro agio. Si è intravista tutta la tua emozione! Umana!! E bellissima!”, “Non deve essere stato per nulla facile!!! Molto brava complimenti! Tanto che sto riguardandoti in replica!”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.



Daniela Collu, dunque, è stata promossa a pieni voti dal pubblico. Oltre alla conduttrice, ad aiutare a far salire gli ascolti sono stati i Maneskin, tornati sul palco di X Factor con il nuovo singolo Vent’anni.