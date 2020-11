Valentina Vignali una dea in versione pink, il fisico più bello del web – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso uno scatto in cui è davanti al Pantheon della capitale romana mentre indossa un vestitino rosa super sexy…

Visualizza questo post su Instagram Backstage w/ @victoriassecretitaly #victoriasecret #incollaborationwith Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 3 Nov 2020 alle ore 5:26 PST

Valentina Vignali continua a stupire i suoi follower sui social network condividendo foto che alzano la temperatura a tutti i suoi follower su Instagram come gli scatti di qualche giorno fa quando la cestista indossava lingerie rossa firmata Victoria Secret. Un tocco di romanticismo che lascia a bocca aperta i maschietti che la seguono sui canali social. Questa volta la campionessa di basket indossa un vestito rosa in tulle modello caramella, che fa volare la fantasia dei suoi 2 milioni e 300 mila seguaci a cui non sarà sfuggito un particolare: l’abito è cortissimo. La Vignali ha accompagnato la sua immagine di dea pink perfetta da una didascalia che immaginiamo sia per il suo Lorenzo Orlandi, il fotografo che le ha fatto perdere la testa. I due condividono foto e video dolcissimi e pieni d’amore su Instagram.

Valentina Vignali: il fisico più bello del web in versione rosa