Vite al Limite. Bethany Stout, 275 kg, ha abbandonato il programma

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Bethany Stout

Bethany Stout è la protagonista della terza puntata del programma Vite al Limite, programma in onda su Real Time in Italia, che si occupa di persone affette da grave obesità.

La donna, originaria di Alva (in Oklahoma) ha raggiunto il peso di 275 kg all’età di 40 anni. La sua esistenza è costellata da eventi dolorosi e difficili d’affrontare. E’ sempre stata in sovrappeso. Fin dall’ infanzia, il cibo ha rappresentato l’unico sfogo e conforto. I suoi genitori la trascuravano. In particolare, la madre soffriva di dipendenza da antidolorifici. Ha anche tentato di suicidarsi accusando Bethany del suo malessere psicologico. La ragazza ha così sviluppato pian piano delle malsane abitudini alimentari.

Anche la sua vita sentimentale non è stata felice. Al liceo ha intrapreso una relazione tossica con un ragazzo che abusava di lei fisicamente ed emotivamente. Anche lei ha tentato il suicidio; è stata ricoverata in una struttura apposita per recuperare le forze e successivamente è andata a vivere dalla nonna. Lasciati gli studi, ha iniziato a lavorare in una pizzeria dove aveva facile accesso al cibo ipercalorico. E’ stato lì che ha conosciuto il futuro marito: Sheldon.

Sicura di voler cambiare stile di vita e guadagnare in salute, ha deciso di recarsi a Houston per incontrare il chrurgo bariatrico Nowzaradan. I primi mesi ha seguito diligentemente la dieta prescritta, è riuscita ad ottenere anche il via libera per accedere all’intervento di bypass gastrico. Tuttavia, date le ripetute pressioni da parte di Nowzaradan di andare in psicoterapia, Bethany ha mollato il programma all’undicesimo mese.

Il suo peso è arrivato a 228 kg, perdendo quindi 47 kg. Tornata a casa, la sua vita ha preso comunque una svolta positiva. Ha completato la sua istruzione e si è laureata in psicologia; proprio lei che sa cosa vuol dire, aiuta le persone che hanno sviluppato delle forti dipendenze.

Era già madre di Isabella, ha avuto una seconda figlia dal marito Sheldon. Ha continuato ad attenersi ai consigli del dr. Nowzaradan e dai suoi profili social appare più in forma che mai.

