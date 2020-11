Alessandra Mussolini si sente male a Ballando, interviene Milly Carlucci

Paura per Alessandra Mussolini a “Ballando con le stelle”: la concorrente scivola dalla presa durante la coreografia con Maykel Fonts e fa spaventare tutti

I medical drama per il programma “Ballando con le Stelle” condotto su Rai Uno da Milly Carlucci non si placano. Dopo il caso di positività al Covid di Samuel Peron, le intossicazioni alimentari di Marco De Angelis, e Lucrezia Lando, e gli infortuni vari, forse il più grave quello di Elisa Isoardi che l’ha portata al fermo gara, ora un altro incidente in pista.

LEGGI ANCHE -> Paolo Brosio fa ironia su Auschwitz: la frase grave pronunciata, il web chiede la squalifica

Infatti la concorrente Alessandra Mussolini è scivolata ed è rischiata di cadere durante l’esibizione con il maestro Maykel Fonts nella prova speciale, una coreografia con una serie di prese impegnative. Alla fine dell’esibizione, i due concorrenti Mussolini e Fonts hanno fatto vedere ancora una volta alla giuria una delle prese. In quel momento, però, il piccolo incidente.

La Mussolini scivola durante l’esercizio e rischia di sbattere fragorosamente il viso sul pavimento. Fortunatamente il maestro Fonts l’afferra e non succede nulla di allarmante. La conduttrice Milly Carlucci ha infatti tirato un bel sospiro di sollievo quando ha capito che non era accaduto nulla di grave ed ha esclamato: “Mi fate morire”.

Alessandra Mussolini sviene in diretta, stop al programma

Un calo di pressione @Ale_Mussolini_ era a digiuno per poter fare la presa con lo stomaco schiacciato sulla testa di @MaykelFonts76 @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/1Ke516FTwn — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 7, 2020

Inoltre dopo il samba eseguito con il maestro Maykel Fonts, Alessandra Mussolini non è infatti riuscita a rimettersi in piedi al termine della performance, costringendo Milly Carlucci a mandare urgentemente la pubblicità, seguita da un’edizione più lunga del Tg1, per accertarsi del suo stato di salute.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Per poter eseguire il samba, piuttosto movimentato per via del ritmo incalzante dei passi, la concorrente avrebbe scelto infatti deliberatamente di non mangiare prima di scendere in pista per non rischiare di vomitare, come ha raccontato Fonts nella sala delle stelle a Paolo Belli.

La 57enne Alessandra Mussolini è stata piuttosto testarda e non ha seguito i consigli del suo ballerino Maykel Fonts, che più volte le ha suggerito di sgranocchiare qualcosa prima dell’inizio della puntata di Ballando con le Stelle. La terzultima prima del gran finale, salvo nuovi inconvenienti, è previsto per la fine di novembre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter