Benedetta Parodi tra i testimonial dell’Airc: un dolce buongiorno per la ricerca – FOTO

Quest’anno la ricerca Airc punta sul dolce e Benedetta Prodi nei suoi buongiorno mattutini ci spiega la nuova campagna attiva fino all’8 novembre

Benedetta Parodi è uno dei volti più amati dagli appassionati di cucina. Conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice, è sempre super impegnata nel suo lavoro, che si divide tra i programmi tv “Senti chi mangia” – l’ultimo in ordine di nascite – e l’amatissimo “Bake Off Italia”, in onda rispettivamente su La7 e Real Time, e il suo ruolo come speaker radiofonica a Radio Capital, dove la ritroviamo tra le 11 e le 12 dal lunedì al venerdì.

L’ultimo libro uscito in libreria è “Una poltrona in cucina”, nel quale ha raccontato tutta la sua storia e la sua passione per la cucina. Benedetta è sempre attiva su più fronti e non disdegna anche di aggiornare sempre i social, raccontando la sua vita quotidiana, soprattutto la mattina appena alzata quando davanti il caffè caldo dà il buongiorno ai fan su Instagram.

Benedetta Parodi, “Aiutate l’Airc, anche perché sono buonissimi col caffè dopo pasto”

L’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, torna in questo 2020 molto strano con due importanti appuntamenti dedicati alla ricerca oncologica e al finanziamento di importanti progetti su cui i 5.300 scienziati dell’associazione lavorano ogni giorno per rendere il cancro sempre più curabile. Tornano infatti due eventi che stanno molto a cuore a tutti Giorni della Ricerca con la maratona Rai, e i Cioccolatini della Ricerca distribuiti online da domenica 1 a domenica 8 novembre 2020.

Un modo non solo per informare il più ampio pubblico possibile sullo stato della ricerca e sull’emergenza cancro, ma anche per raccogliere fondi per combattere la malattia, perché nonostante l’emergenza Covid in corso le persone continuano a morire di cancro.

Anche quest’anno Benedetta Parodi è tra i testimonial della ricerca e durante il suo saluto mattutino ci ha spinto ad acquistare online i cioccolatini perché fanno bene alla ricerca e “sono anche buoni dopo il caffe”.

