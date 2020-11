In casa Fedez-Ferragni è tutto pronto pronto per le decorazioni natalizie: la bella influencer inizierà ad addobbare la prossima settimana

Nella casa dell’influencer più famosa al mondo si respira già aria di Natale. Chiara Ferragni si è mostrata sui social in una “veste natalizia“: con il rossetto rosso vivo ed il maglione intonato, la moglie di Fedez non vede l’ora di iniziare ad addobbare la propria abitazione. “Sono già in un mood natalizio…sistemerò le decorazioni nella prossima settimana“.

E i fan sostengono questa sua decisione: “Ma si hai ragione… Voglio farlo anch’io, almeno ci rincuoriamo un po’“.

Casa Ferragni-Fedez: un’atmosfera sempre natalizia

Sono la coppia più invidiata nel mondo del web, e a casa loro il Natale si respira sempre. Chiara Ferragni e Fedez mostrano quotidianamente la realtà della loro famiglia: un’unione indissolubile, che include il piccolo Leo ed è destinata ad allargarsi, con l’arrivo della loro bambina. Il clima che traspare dalle loro stories è un clima disteso e di felicità costante.

Non si può certo dire che, nella casa dell’influencer e del noto rapper, manchi il divertimento. I due genitori, infatti, si divertono molto nel preparare degli sketch, che spesso e volentieri coinvolgono anche il piccolo Leo. Nonostante le malelingue e le immancabili critiche, il clima di amore che si respira in questa famiglia è evidente e chiaro a tutti.

Nell’ultimo scatto postato su Instagram, Chiara si è inoltre mostrata elettrizzata per l’arrivo del Natale. A casa sua, gli addobbi e le decorazioni sono già pronte, tanto che l’influencer inizierà ad allestirle già dalla prossima settimana. Per l’occasione, la Ferragni ha anche lanciato una nuova collezione a tema natalizio: si tratta di un maglioncino rosso con un occhio al centro.

Chissà se sarà proprio questo il capo che la modella indosserà il 25 dicembre.

