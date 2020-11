Sarah pace chi è, tutto sulla figlia di Giovanna Botteri

Sapevate che la famosa giornalista Giovanna Botteri ha una figlia? Oggi vi riveliamo qualcosa su di lei, scopriamo insieme chi è Sarah Pace

In questi ultimi mesi Giovanna Botteri si è fatta conoscere da tutti con i suoi servizi da inviata in Cina riguardo alla situazione coronavirus. Da poco è tornata in Italia e si gode un po’ di tranquillità con la sua famiglia, che non vede mai a causa del lavoro. La giornalista adora quello che fa ma i suoi servizi richiedono sacrifici enormi come lasciare per mesi interi la figlia. L’inviata della Rai è molto riservata sulla sua vita privata, sappiamo soltanto che la giornalista ha avuto una storia con il collega Lanfranco Pace, da cui però si è separata. Insieme hanno una figlia di nome Sarah Ginevra Pace, una ragazza meravigliosa.

Sarah Ginevra Pace, chi è la figlia della giornalista?