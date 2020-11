Tommaso Zorzi mette in guardia Adua su Dayane: bomba nella casa. Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos attorno alla Mello: in molti cominciano a pensare che stia strumentalizzando il rapporto con Rosalinda

Tommaso Zorzi non si fida più di Dayane Mello e ha deciso di smascherarla una volta e per tutte, soprattutto dopo ieri quando ha provato a far cadere il suo amico Francesco Oppini in una trappola. Ha messo in guardia l’amico dicendogli che lei è troppo furba e deve smetterla di cadere nelle sue provocazioni. Oggi è tornato sull’argomento, ha messo insieme un po’ di pezzi ed è arrivato ad una nuova conclusione: dal momento che Dayane ha provato a cominciare una storia con diverse persone nella casa, Tommaso pensa che stia usando Rosalinda per farlo con lei.

Tommaso Zorzi avverte Adua Del Vesco: “Non farti usare da Dayane”

Così Tommaso oggi ha deciso di chiamare Rosalinda in camera e di parlare con lei di questa situazione. “Dayane da quando è entrata ha detto di voler fare una storia con qualcuno. Ci ha provato con tutti, quando ha visto che con nessun uomo aveva speranza, ha cominciato questa cosa con te. Goditi la vostra amicizia se ti fa bene, però non farti usare, non permetterle di strumentalizzare questa cosa”. Rosalinda ha rivelato di aver notato pure lei certe cose, ma di provare troppo affetto per Dayane e che non vuole pensare male di lei.

Intanto nella casa, grazie all’aiuto di Tommaso, stanno pian piano cominciando tutti ad aprire gli occhi su Dayane. Domani sicuramente ci sarà una puntata ricca di eventi e di sorprese. Cosa succederà? Come si difenderà Dayane da queste accuse?