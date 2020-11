Ellen Pompeo e la scena di Grey’s Anatomy che non ha mai rivisto

Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo ha sempre apprezzato le scelte di Shonda Rhimes, ma quella scena proprio non poteva sopportarla.

Sedici anni e diciassette stagioni dopo, Ellen Pompeo è diventata una vera e propria esperta dei gusti del pubblico. L’attrice ha contribuito all’ideazione e alla produzione di molti episodi e non è raro che Shonda Rhimes – showrunner della serie – si rivolga a lei per un consiglio prima di mettere nero su bianco un’idea. Molti anni fa, però, non era altro che un’attrice talentuosa ma alle prime armi, che non aveva mai lavorato per uno show importante. Allora le fu chiesto di realizzare una scena che non approvava, ma che decise di girare comunque per amore del suo lavoro. Anni dopo, non se ne pente affatto… ma quella scena non l’ha mai più rivista!

Andate alla pagina successiva per scoprire di cosa si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Bizzaglia come la Venere di Botticelli: eleganza e sensualità – FOTO

Grey’s Anatomy, la scena mai rivista da Ellen Pompeo