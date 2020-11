Bestemmia al Grande Fratello Vip: arriva la squalifica VIDEO

Stefano Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello Vip. Come da protocollo, domani dovrebbe arrivare la squalifica

Stefano Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello Vip e non dovrebbe avere via di scampo. L’ex calciatore non vedeva l’ora di rifare questa esperienza dopo quella di quattro anni fa, ma a causa di questo periodo storico particolare che stiamo vivendo è stato costretto a stare in isolamento in hotel per lunghissimi ventuno giorni. Venerdì è entrato nella casa e ha portato subito scompiglio per la sua storia vecchia con Dayane Mello, ha rivelato un po’ di verità scottanti su di loro e stava continuando a farlo. Non vedeva l’ora di entrare nella casa e ricominciare questa esperienza, ma ora potrebbe essere cacciato dopo neanche tre giorni.

Stefano Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello Vip: dovrebbe arrivare la squalifica

Dopo aver pronunciato la bestemmia, è calato il gelo. Hanno provato quasi subito a cambiare discorso ma sul web è cominciato a circolare subito il video delle parole incriminate. Un duro colpo per Bettarini, che ha trascorso tre settimane in isolamento e solo due giorni nella casa più spiata d’Italia. Domani in puntata dovrebbe essere affrontato il discorso della sua storia con Dayane Mello, dal momento che in questi due giorni sono uscite fuori un po’ di cose dette da Bettarini e che si sono rivelate vere.

Il Grande Fratello, però, non perdona e non ha mai perdonato una bestemmia. Lo stesso Denis Dosio è stato squalificato da questa edizione per aver detto una cosa del genere. La squalifica domani dovrebbe arrivare per certo, probabilmente dopo aver discusso di alcune cose che sono successe nella casa in questi due giorni.