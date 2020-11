Gigi Buffon al discount con i figli, e scoppia la polemica

Il portiere della Juventus è stato paparazzato da ‘Oggi’ mentre si reca in un discount per acquistare dei vestiti ai suoi figli e viene aspramente criticato.

Nel servizio pubblicato dal settimanale ‘Oggi’ viene mostrato Gianluigi Buffon che porta i suoi tre figli David Lee, Louise Thomas e Leopoldo Mattia in uno spaccio aziendale dove comprare dei vestiti per loro.

L’articolo inizia con un tono accusatorio nei confronti dell’ex campione del mondo, inquisendolo sulla scelta di tale risparmio: “Ma come, guadagni 125mila euro al mese, hai un patrimonio di 60 milioni e quando devi vestire i tuoi figli li porti allo spaccio aziendale?”

La domanda è lecita dato che proprio chi se lo può permettere dovrebbe far girare l’economia soprattutto in questi tempi ma le ragioni che hanno spinto il portiere a compiere tale scelta non sono legate al risparmio.

La scelta del portiere della Juve

Gianluigi Buffon avrebbe preso questa decisione per insegnare ai figli il valore dei soldi. Infatti lo juventino vorrebbe spiegare loro che il denaro non va sperperato, soprattutto in un momento storico difficile come questo.

Gigi non avrebbe portato i ragazzi a comprare i vestiti in un discount di abiti griffate ma in un dispaccio di abiti da lavoro vicino casa sua e pare che tra i capi acquistati ci fossero delle divise da chef, probabilmente per allietare in cucina questo nuovo lockdown e farli divertire insieme anche alla compagna Ilaria D’Amico.

Visualizza questo post su Instagram PIZZA-PARTY…..😊 Un post condiviso da Ilaria D’amico (@ilariadamico_real) in data: 6 Apr 2020 alle ore 11:38 PDT

Dunque valore pedagogico nella scelta del calciatore che cerca di dare ai figli i giusti insegnamenti a dispetto delle malelingue.

