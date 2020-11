Jill Biden, chi è la nuova First Lady americana

Jill Biden è la nuova First Lady americana, ma guai a chiamarla così. Dr. Biden prego. Ecco chi è la moglie del Presidente degli Stati Uniti.

Da nubile Jacobs, in origine Giacoppa. Il nonno, Gaetano Giacoppa, era Italiano; più precisamente, siciliano, di Gesso, una frazione di Messina. Il secolo scorso, partì oltreoceano per cercare fortuna e una volta insidiatosi cambiò il cognome in Jacobs, più anglofono.

Ha trascorso la maggior parte della sua infanzia in Pennsylvania (lo stato da cui è dipesa la vittoria del marito alle presidenziali) ma sostiene che grazie al padre, Dominic, sono sempre riusciti a mantenere certe tradizioni italiane. Fra queste; cena la domenica a casa della nonna con spaghetti e braciole. Mesi fa in un intervista ha ricordato gioiosamente: “mio nonno diceva sempre: finire a tarallucci e vino”.

Leggi anche >>> Joe Biden, primo discorso da presidente: “È il momento di guarire gli Stati Uniti”

Chi è la moglie del nuovo Presidente degli Stati Uniti

Classe 1951, plurilaureata in letteratura inglese e con un dottorato in Education, coltiva la sua passione per l’insegnamento a cui pare non voglia rinunciare nemmeno ora che è diventata la moglie del Presidente degli Stati Uniti d’America. Proprio per questo potrebbe diventare la prima First Lady ad avere un lavoro retribuito al di fuori della Casa Bianca. Durante gli anni del governo Obama, in cui Joe Biden era vicepresidente degli Stati Uniti, sua moglie non ha voluto rinunciare al suo lavoro di insegnante presso il Virginia Community College. Nonostante l’opposizione del Secret Service.

Ti potrebbe interessare anche >>> Joe Biden, i tre terribili lutti che hanno segnato la sua vita

Con Melania Trump ha in comune solamente un breve passato da modella. Per Melania è stato il trampolino di lancio verso gli States, mentre per Jill è stato un modo per potersi pagare gli studi. Solare, ironica e sempre con il sorriso sulle labbra, Jill Biden porterà a Washington lo stile e l’eleganza di una donna di classe che è sempre stata abituata a lavorare.

La sua complicità con il marito l’abbiamo vissuta durante tutta la campagna elettorale. Sempre attenta al suo fianco, rigorosamente con la mascherina abbinata agli abiti. Pronta a difenderlo in ogni situazione e rimproverarlo (tirandolo letteralmente per la giacca) quando si avvicinava troppo ai giornalisti senza rispettare il distanziamento. Insomma, la nuova First Lady, o meglio, Dr. Biden, ha già conquistato la stima di molti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.