Emma Marrone, una giornata a letto solo con gli slip: Estasi sul web-FOTO

La cantante condivide una storia su Instagram mostrando la sua domenica a letto in slip ascoltando la musica

Emma Marrone trascorre la domenica a letto con i slip e ascolta un brano di Manitoba che si chiamo proprio La Domenica. Lui è un concorrente di X Factor 2020, di cui la Marrone è giudice. Questo fa capire quanto apprezza i concorrenti che passano dal talent show.

Oltre ad ascoltare la musica, la Marrone decide anche di guardare il documentario di Tiziano Ferro che in questi giorni sta facendo impazzire tutti. In molti infatti hanno visto il docufilm e lo hanno apprezzato molto consigliandolo. Il documentario parla della vita e carriera del cantante Tiziano Ferro.

Emma Marrone si fa pubblicità da sola su Instagram

La Marrone stamattina si è svegliata e dopo essersi fatta una bella doccia, ha ascoltato il suo brano che si intitola Quando l’amore Finisce, del suo nuovo album Fortuna. Mentre gira un video nelle stories di IG che balla a ritmo del suo brano scrive:”La carica giusta. Vi consiglio questo pezzo di Emma Marrone”.

Si pubblicizza da sola dunque e si fa cedere compiaciuta della sua creazione. Questa mattina inoltre ha anche mostrato nelle stories che si è sottoposta a un tampone prima di registrare la nuova puntata di X Factor. Chi lavora nello spettacolo è costretto a sottoporsi ogni volta che va in onda a tampone rapido, per evitare di diffondere il virus qualora fossero positivi.

Per la cantante è un periodo fortunato per la carriera, infatti oltre all’album uscito, sta facendo la giudice per X Factor. E non solo è anche la testimonial Lines, con uno spot tutto al femminile. Nello spot infatti sono presenti moltissime donne che si vogliono ribellare agli stereotipi che troppo spesso vengono loro assegnati. E reclamano i loro diritti che devono eguagliare quelli degli uomini.

La cantante ha condiviso il video dello spot e nella didascalia scrive:“Io, insieme a tanti donne stupende nello spot, invito tutti a “fare un passo avanti” per ribellarsi ai modi di agire che sono, ancora oggi. Un filtro attraverso cui le donne non si vedono e non vengono viste per quello che sono”. Un messaggio giusto e positivo che deve far riflettere su questa tematica che ancora oggi è un grosso problema della nostra società.

