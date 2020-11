Paola Turci con la chitarra in mano e i tacchi a spillo, diffonde positività-FOTO

La Turci pubblica una foto in cui è seduta su un divanetto con tacchi a spillo e la chitarra in mano, scrive una fase toccante

Visualizza questo post su Instagram Si tornerà. Suonando e gridando ancora più forte la musica è necessaria Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci) in data: 8 Nov 2020 alle ore 6:18 PST

Paola Turci chiusa in casa sul divanetto suona la sua chitarra con i tacchi a spillo e scrive un messaggio per tutti: “Si tornerà. Suonando e gridando ancora più forte la musica è necessaria”. In questo momento di nuovo difficile per l’Italia e per il mondo, i messaggi di positività non sono abbastanza è giusto farsi forza a vicenda con messaggi incoraggianti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Bianca Guaccero, “Sono morta d’amore”. La FOTO abbracciata con la figlia ruba il cuore

Paola Turci contenta del nuovo Presidente degli Stati Uniti, ma ancora di più..

Visualizza questo post su Instagram Hello Monday🙋🏻 Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci) in data: 19 Ott 2020 alle ore 1:31 PDT

La cantante ha mostrato su Instagram, l’altra sera la sua gioia nell’esito delle elezioni per il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Ha vinto infatti Joe Biden contro Trump, ma non è soltanto per la vincita di un Presidente più moderato a far piacere a Paola come a tanti altri. Il motivo che rende molte donne sopratutto felici di questa notizia, è che il vice presidente sarà una donna per la prima volta in assoluto nella storia americana e per giunta asiatica Kamala Harris.

Una svolta delle donne al potere non solo in America ma in tutto il mondo, è il messaggio che finalmente stiamo andando avanti, in una direzione quasi paritaria per i sessi. Per questo motivo moltissimi personaggi famosi hanno mostrato il loro apprezzamento per questa vincita. A Paola Turci infatti ha fatto molto piacere questa notizia, lei che ha sempre voluto celebrare le donne con la sua musica. Scrive la cantante sul suo Instagram: “Una cosa buona in questo 2020: un Presidente moderato e per la prima volta una vice Presidente donna”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elisabetta Canalis, stretching domenicale in dolce compagnia: che fisico – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram A presto ♥️♥️ Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci) in data: 12 Set 2020 alle ore 10:45 PDT

Una donna che ha sofferto in passato a causa di un incidente stradale grave che le ha provocato molte cicatrici, rendendola insicura, ma nonostante questo si è rialzata con la forza che aveva dentro ed è andata avanti. E lei rappresenta anche una donna non solo forte e coraggiosa, ma una donna che ce l’ha fatta, una cantautrice affermata e apprezzata da tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.