La showgirl italiana, naturalizzata statunitense, Elisabetta Canalis si esibisce in uno stretching da capogiro in “dolce” compagnia: che fisico

Mantenersi in forma è la cosa più importante in questo momento della vita di Elisabetta Canalis. Tra portamento accattivante in bikini ed esercizi fisici, l’ex “velina” di Bobo Vieri sta trascorrendo il momento più bello della pandemia.

Rintanati in casa sì, ma con l’effetto del vento atmosferico, nell’area esterna adibita al solarium, con tanto di piscina. Nonostante una vita ai limiti del lusso più sfrenato, Elisabetta non rinuncia mai a perdersi d’animo e continua le sue “battute di caccia”, alla ricerca della perfezione fisica.

La vita dall’altra parte dell’emisfero procede a gonfie vele. Per lei sembra che l’estate non sia mai tramontata, sia da un punto di vista metereologico, che personale. A prevalere agli occhi dei fans è un sorriso incandescente e sempre propositivo alle iniziative intraprese

Elisabetta Canalis e i movimenti sensuali del suo corpo

Visualizza questo post su Instagram Golden hour before the ⛈ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 7 Nov 2020 alle ore 1:29 PST

Che l’ex velina e modella sarda sia un’amante dell’estetica, su questo non ci piove! Non a caso, Elisabetta Canalis trascorre la maggior parte del suo relax, in “barba” a stretching ed esercizi fisici, con un unico obiettivo: rendere ancor più tonificante un corpo già curato nei minimi dettagli.

La vita di Eli si raccoglie tra foto in bikini e lezioni di pilates. Solitamente non ama trascorrere questi attimi di tonicità solo in compagnia di se stessa. Per lei è fondamentale la forza del gruppo, per far leva sulle prestazioni d’autore e ritrovare un fisico sempre più appariscente.

Anche stavolta gli ammiratori di Instagram si son ritenuti soddisfatti del ritocco muscolare mozzafiato della Canalis, sempre più levigata e perfetta all’altezza della vita.

Durante la lezione di pilates, insieme all’istruttrice e un’amica, l’obiettivo della telecamera è costantemente “acceso” sulla corporatura da silhouette, mossa un pò dalla caparbietà e un pò dall’istinto sexy di una bellezza senza fine

