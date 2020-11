Bianca Guaccero, “Sono morta d’amore”. La FOTO abbracciata con la figlia ruba il cuore

L’ultima foto condivisa da Bianca Guaccero sui social insieme alla figlia riempie il cuore. Loro due abbracciate a letto, occhi chiusi e rilassate

Nelle scorse ore la conduttrice di “Detto Fatto” Bianca Guaccero ha postato una foto risalente a 3 anni fa. Uno scatto in cui sembra che “sia pronta a graffiare”. “In realtà̀ stavo raccogliendo i cocci del mio cuore in frantumi”, puntualizza la conduttrice che il prossimo 15 gennaio compirà 40 anni, sfogandosi poi attraverso una lunga riflessione dove ha ammesso come la fine del suo matrimonio sia stato “un periodo molto difficile”.

La Guaccero ha scritto un post su Instagram dicendo che, a suo parere ci si può rialzare solo aiutandosi da soli: “Fra poco compirò̀ 40 anni, e ancora una volta penso che non ci sia davvero nessuno in grado di risollevarci dal pavimento come noi stessi. In quei momenti si è sempre inevitabilmente soli… ma di quella solitudine che ti aiuta poi a diventare più̀ forte”.

E poi ha anche aggiunto: “Fare a meno di chi si nasconde dietro belle parole per poi svanire nell’indifferenza… Spesso le persone non vi aiutano perché pensano che infondo ‘noi ce la caviamo’, senza capire che magari dietro la nostra apparente indipendenza, esiste un mondo di cicatrici e di battaglie ancora in corso contro il dolore… Nella vita non è tutto come superficialmente appare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefano D’Orazio, quando e dove si terranno i funerali

Il post è stato commentatissimo dai fan. A qualcuno la Guaccero ha risposto e tra le repliche non è nemmeno mancata una stoccata a Barbara d’Urso e alla sua tv. Un fan ha dato man forte al programma di Rai Due, sottolineando che “non farà gli ascolti degli show di Barbara d’Urso ma che i telespettatori che guardano Detto Fatto sono entusiasti e pienamente coinvolti”. Bianca prontamente ha subito risposto: “Non mi interessa la quantità, ma la qualità”.

La foto con la figlia Alice ha commosso i fan. Bellissimo buongiorno