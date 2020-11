Matilde Brandi, stacco di coscia e abito cortissimo: che bomba – FOTO

Matilde Brandi in tutta la sua bellezza e sensualità in tv. Tubino nero corto e attillato e tacchi vertiginosi, uno schianto

Matilde Brandi è stata una dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. Uscita da poco dalla casa più spiata d’Italia ha parlato della sua esperienza ma è “tornata” in un certo senso di nuovo nella casa. Lo ha fatto con un video messaggio rivolto ai suoi ex coinquilini togliendosi qualche sassolino nella scarpa.

Parole rivolte a Tommaso Zorzi accusati di voler essere una prima donna, Maria Teresa Ruta di aver un piano tutto studiato e poi ancora anche per Guenda Goria e Stefania Orlando.

Di questo e molto altro ha parlato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ma per lei c’è stato spazio di ricordare anche i suoi genitori, persi entrambi nel giro di poco tempo. La mamma a causa dell’Alzheimer e suo padre per via del Covid: “Non sono riuscita neanche a fargli il funerale” ha ammesso tra le lacrime. “Ora stanno insieme, si sono tanto amati. […] Ho sognato mia madre, forse mi voleva dire di non preoccuparmi perché sta bene”.

Lacrime e dolori a parte, ieri sera l’ex ballerina è tornata più in forma che mai. Ecco dove.

Matilde Brandi, bellissima in total black, una ragazzina

Matilde Brandi bellissima e in gran forma. È così che è apparsa ieri l’ex inquilina del Grande Fratello Vip a Live – Non è La D’Urso dove è stata ospite. Su Instagram ha mostrato il suo outfit e c’è da dire che è davvero stupenda. Sembra quasi una ragazzina.

Del resto il suo fisico super allenato, dagli anni di danza e dagli allenamenti che continua a fare, non teme rivali. Total look nero scelto per la puntata domenicale con tubino nero e scarpe dello stesso colore. L’abito è abbastanza corto e lo stacco di gambe è incredibile. Tacchi altissimi e con lacci che si rincorrono lungo le caviglie.

La showgirl biondissima come sempre sorride e mette le mani ai fianchi come a dire “eccomi” ed il suo pubblico apprezza molto. Like e commenti al post lo dimostrano senza dubbi.

