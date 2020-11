Joe Biden, le prossime tappe verso la Casa Bianca

Il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, comparirà di nuovo alla Casa Bianca, questa volta da protagonista. Ecco le prossime tappe.

Dopo aver passato 8 anni da vice di Barack Obama, ecco che Joe Biden ritorna alla Casa Bianca, questa volta però, rivestirà il ruolo di protagonista principale. Dopo aver battuto Trump, vediamo quali sono i prossimi passi del quarantaseiesimo Presidente degli Stati Unti.

Joe Biden, l’ascesa verso la Casa Bianca

La prima deadline è quella dell’8 dicembre. Questa data, infatti, scaturisce il limite di tempo entro cui dovranno concludersi tutte le eventuali controversie emerse a causa delle elezioni. Incominciando da quelle che sono emerse riguardo al voto per posta segnalate dalla campagna di Donald Trump. Inoltre, questa scadenza, è valida anche per un eventuale riconteggio dei voti nei singoli stati, per varie cause nei tribunali o ricorso alla Corte Suprema.

Il 14 dicembre invece avverrà la votazione ufficiale del neoeletto Presidente. Questo significa che spetterà ai grandi elettori fare la prossima mossa. Il collegio elettorale è formato da 538 grandi elettori e ogni candidato ha scelto quali di questi dovranno rappresentarlo all’interno del collegio. In questo modo i grandi elettori dovranno incontrarsi nel proprio stato e votare per il candidato scelto che li ha scelti.

A cavallo fra il mese di dicembre e quello di gennaio si ha il cosiddetto periodo di transizione. Ovvero, il momento in cui avviene il trasferimento formale dei poteri dal presidente uscente al presidente entrante. Solitamente avviene fra la proclamazione e l’Inauguration Day.

Il 3 gennaio il nuovo Congresso farà il suo debutto, a mezzogiorno, precedendo il Presidente.

Il 20 gennaio 2021 si arriva finalmente al tanto atteso Inauguration Day. Tutto comincerà con la cerimonia del giuramento a Capitol Hill, sede del Congresso americano a cui di solito partecipano gli ex presidenti.

